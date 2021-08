Celedonio Flores nació un día como hoy, 3 de agosto, pero de 1896 en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Congreso, habitado por criollos e inmigrantes de diferentes orígenes. En ese activo foco de cultura popular transcurrió su infancia y su adolescencia. A los 20 años se convirtió en un poeta y letrista de gran popularidad y de hábitos bohemios. En su juventud también fue boxeador. Sus tangos, muchas veces sentenciosos y moralizantes, con descripciones de sus personajes, recurrían al lunfardo, el argot local de la región del Río de la Plata. Su mejor etapa creativa abarcó hasta principios de los años 30.



Carlos Gardel grabó 21 temas de Celedonio, entre los cuales se encontraba uno de los mayores éxitos de toda su trayectoria: "Mano a mano", tango en el que un varón salda cuentas con la mujer a la que amó y le ofrece su desinteresada ayuda para cuando ella sea "descolado mueble viejo". La primera estrofa dice: "Rechifla'o en mi tristeza, te evoco y veo que has sido/ En mi pobre vida paria, sólo una buena mujer/ Tu presencia de bacana puso calor en mi nido/ Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido/ Como no quisiste a nadie, como no podrás querer". Entre los otros tangos que grabó destacan "Mala entraña", "El bulín de la calle Ayacucho", "Viejo smoking", "Malevito", "Canchero" y "Pan". Este último contiene una descarnada crítica social, frente a la miseria que siguió a la crisis de 1930. Celedonio murió el 28 de julio de 1947.



