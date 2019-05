La autora de la nota en momentos de ofrecer una de las charlas.



Con motivo del evento astronómico de público conocimiento que se va a desarrollar el día 2 de julio del corriente año, es que decidí dar una charla de concientización, cuidados y precauciones para observar nuestra estrella más cercana que es el Sol. Los eclipses son fenómenos astronómicos que no siempre tenemos oportunidad de ver todos los años, sobre todo los eclipses totales de Sol. Es por ello que creo que es muy importante y significativo para los jóvenes, poder brindarles, no sólo charlas sobre eclipses, su composición física, los cuidados de nuestra vista que es de suma importancia y demás, sino también despertar la curiosidad científica en ellos. Es que muchas veces no tienen la posibilidad de conocer los observatorios astronómicos de San Juan o que ni siquiera han visto por telescopio alguna vez en su vida. El día 9 de mayo, ofrecí una pequeña charla en la Escuela de Comercio "Alfonsina Storni'', del Departamento de Caucete, para los alumnos de la modalidad de Ciencias Naturales de 5to y 6to año. Fui invitada muy amablemente por los profesores de Física y Química. Debo destacar el entusiasmo de los alumnos, la atención y el comportamiento al escuchar hablar de los eclipses. Les expliqué cómo se debe observar al Sol mediante telescopio con filtro especial (Baader) y con lentes para eclipses, luego de responderles las preguntas nos dispusimos a observar en el patio. La sorpresa de todos ellos al observar una pequeña mancha, que de paso es del tamaño de nuestro planeta, fue realmente asombrosa. Me lleno de emoción al experimentar la misma felicidad que sentí yo desde pequeña, cuando observé por primera vez por un telescopio. Quiero recordar que es importante darles la oportunidad a los chicos y jóvenes, que se interesen por la Astronomía, más allá de que sea pronto el eclipse, hay temas fascinantes acerca del Universo, que merecen la pena saber, estudiarlos y por supuesto disfrutar mirar el cielo.





Lic. Silvina Luna Manrique

