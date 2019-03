Una de las colisiones habituales en calles de Chimbas.

En pleno centro de Chimbas, los peatones y vecinos en general caminan con miedo. El motivo son los vehículos de todo tipo que no respetan las normas de tránsito. Más precisamente me refiero a lo que sucede en calle Monseñor Di Stéfano como también Báez Laspiur en intersección con San Martín. Los conductores no respetan absolutamente ningún tipo de normas de seguridad. Los peligros de accidentes son constantes. Además, en la zona está el Colegio Andacollo, donde concurren alrededor de 3.000 chicos, de los cuales 400 son de Nivel Inicial que van en los turnos mañana y tarde. Es entonces que los padres tienen miedo de que algo ocurra con los conductores negligentes. Esto no es todo. También hay problemas similares con los colectivos de la línea 2, que circulan a alta velocidad cuando ya es la medianoche, lo que es un peligro inminente. Somos los peatones en general quienes corremos peligro de muerte, más aún las personas mayores, que no pueden correr para no ser embestidos por estos conductores inescrupulosos. Es de esperar que las autoridades municipales tomen medidas al respecto como también la Policía y la Justicia de Faltas.

Esto con el fin de prevenir accidentes que podrían ser fatales.





Por Ramona Alaníz DNI 5.627.755