Señor director:



Antes que nada quiero decir que no es mi intención generalizar y meter a todos los choferes de taxis, remises y colectivos en la misma bolsa. Pero sí, se hace necesario señalar a ellos mismos, a las autoridades de sus empresas y a las autoridades de gubernamentales, que es necesario que tengan buenos modales para con todos los ciudadanos, sean pasajeros o no. Cada tanto se puede leer, ver y escuchar por los medios de comunicación y redes sociales, sobre malos tratos de algunos choferes contra pasajeros u otros ciudadanos. Ayer me pasó en la esquina de Pueyrredón y Rivadavia, Capital. Iba en mi moto, pero tuve que frenar de manera brusca, porque venía un taxi a toda velocidad, sin pasajeros. El chofer me dijo algunas cosas que encendieron mi ira. De todos modos seguí mi camino pensando que esa forma de actuar genera violencia y luego todo termina mal. Creo que todos somos responsables de construir una sociedad cada vez mejor y no engendrar violencia. El llamado es para que los conductores del transporte público reflexionen sobre sus conductas.