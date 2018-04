Señor director:



Este lunes próximo pasado observé en horas de la siesta por avenida Libertador hacia el Oeste en Desamparados, Capital. Yo iba despacio en mi auto con mi familia. Pronto nos llamó la atención que dos mujeres ciclistas pasaban los semáforos en rojo sin inmutarse. Luego, otros ciclistas imitaron su mal ejemplo. Estas personas iban vestidas con ropa deportiva especial para hacer ciclismo de montaña. No se trataba de personas carecientes o trabajadoras que usaban esos vehículos para transportarse. Todo lo contrario, por lo visto, estas personas negligentes, al parecer tienen buen pasar económico, pero poco respeto por su vida y la del resto. Cruzar un semáforo en rojo tiene sanciones. Es más, en la avenida "del sol'', en Rivadavia, no circulan por la ciclovía, sino que transitan por la calle destinada a otros vehículos. Para colmo no van en fila india, sino uno al lado del otro, por lo que promueven los accidentes. Es de esperar que la Policía controle el andar de estos "deportistas'', por las calles y avenidas de San Juan.