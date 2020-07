Señor director:



Por estos días se puede ver que muchos amantes del ciclismo salieron a las rutas a modo de esparcimiento entre amigos, como también de cuidar su salud. Este punto es fundamental, porque durante el fin de semana pasado, por desgracia, un grupo que salió a pedalear por la Ruta Nacional Nº20, no lo hizo de manera responsable. No respetan la distancia social, no usan tapabocas y son un foco de posibles contagios de Covid-19. Quizás estás palabras puedan sonar exageradas para quien las lea. Sin embargo, creo que tenemos que tener responsabilidad individual para que al estar en grupo todos nos comportemos de la manera que indican los protocolos sanitarios. De esa manera evitaremos contraer enfermedades de cualquier tipo que puedan ser contagiosas. Pese a la imprudencia de estos ciclistas, es bueno saber que la mayoría de los sanjuaninos respeta las normas de cuidado de la salud.



Sandra Morales

DNI 12.902.685