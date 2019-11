Señor director:



Allá por el año 1963, en una noche bajo el "cielo estrellado'' un grupo de jóvenes poetas se propusieron a fundar una editorial, la que bautizaron con el nombre de "Cielo Raso''. Editaron su primer libro en el año 1967 llamado "poemas'', que incluían poesía de los 4 jóvenes: Rouland David Temiño, Ilda Urbieta, Guido Yribarren y Carlos Quinteros. Por este grupo transitaron grandes poetas y artistas como Antonio de la Torre, Jorge Leónidas Escudero, Juan Conté Grand, Rufino Martínez, Alfredo Pastor, Rogelio Díaz Costa, Nemer Barud, Rogelio Pérez Olivera, José Campus, entre otros. También fue cobijo de artistas cuyanos y nacionales. Realizándose talleres, lecturas, exposiciones de arte, presentaciones de libros, antologías, etc. Era un espacio para el arte; y cualquier café fue la excusa para la tertulia y la charla apasionada de Poesía, Pintura, Música, Danza, etc. No sólo era editorial independiente; sino que se convirtió desde su inicio en "taller literario''. En el año 2005 con tan sólo 19 años tuve el honor de conocer el grupo literario "Cielo Raso''. En ese tiempo también a los grandes poetas Jorge Leónidas Escudero, Adrián Campillay, Reyna Domínguez y Ricardo Trombino, todos amigos de los poetas de Cielo Raso. Han pasado 56 años desde esos jóvenes poetas. De ellos, varios han partido. Entre ellos el entrañable Guido Délfor Yribarren. Por este motivo me acerqué sin consultarle a mis amigos poetas, para que le hicieran un homenaje a los fundadores del grupo, en la plaza Aberastain con una placa recordatoria y fragmentos de sus poemas. Para concluir, el arte y la poesía en general necesitan de seres que la promulguen con todo el amor de mundo. Si no hubiese conocido a estos grandes poetas, nunca hubiese encontrado mi verdadera vocación que es el "ser poeta''.



Paolo Múñoz

Profesor de Biología - poeta integrante del grupo "Cielo Raso''