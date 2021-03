Señor director:



Con la vuelta a la presencialidad parcial en el ámbito educativo hay algunas cosas que no se entienden y que las autoridades del área de Educación tendrían que salir a aclarar o hacer docencia. Me refiero al comportamiento de algunos estudiantes que porque creen que han regresado a clases y ahora se ven con sus compañeros y amigos todos los días, esto los habilita para juntadas en cualquier momento. Un ejemplo de este riesgoso comportamiento en medio de la pandemia lo protagonizaron un gran número de estudiantes secundarios la semana pasada en la Plaza Hipólito Yrigoyen. No sólo que estuvieron reunidos sin cuidar las normas protocolares contra el Covid-19, sino que luego salieron por las calles en grupos que ocupaban toda la vereda, con sus parlantes, sin sus barbijos y en una actitud de total despreocupación en relación al cuidado de la demás gente. No me opongo a que los jóvenes se diviertan y la pasen lo mejor posible, pero no hay que abusar con su inmunidad ya que se ha comprobado que los jóvenes son uno de los mayores transmisores del virus a los mayores.



Marcelo Gerardo Guzmán

DNI 16.027.991