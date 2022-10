El Club Atlético Unión fue fundado el 12 de octubre de 1964.

Hoy, 12 de Octubre cumplimos 58 años de vida institucional y deportiva. Es increíble como pasan los años tan rápido. Los tiempos se modifican, pero lo único que no cambia jamás es el amor y pasión que solo un hincha de Unión es capaz de sentir. El tiempo avanza y este hermoso sentimiento no es por un jugador, ni un plantel, no es por los técnicos o por los dirigentes. Pero cabe decir que hubo un grupo de ellos que crearon esta hermosa familia que se generó con el correr del tiempo caracterizando a nuestro querido azul como lo que es y siempre será ¡un "club de la familia"! Para venir a disfrutar de lo que es ese sentimiento de pertenencia y el amor por una institución que nos representa como identidad familiar de todo Rawson.



Es por todo aquello que nos genera, una forma de ir por la vida, ese abrazo de gol de ascenso que no te olvidas más. Son las lágrimas que dejamos en los partidos importantes, tanto de felicidad como de aquella tristeza que te carcome por dentro. Son los pesos que ahorraste para poder viajar o pagar la cuota para ayudar al club de tus amores. Esa camiseta antigua llena de anécdotas. Ese relato de gol que te hace sentir todas las emociones juntas. Es tu hijo/a con la camisetita que llega a las rodillas. Es cada minuto que dentro de la cancha te sentís en casa como cuando estás con tu familia o cuando estás fuera esperando con ansias el momento de ir a alentar. No, no es solo fútbol, no es solo un club. ¡Es lo más importante de la parte menos importante de tu vida! Lo que te hizo llorar, reír y volver a llorar sabiendo que faltan por vivir muchas historias más junto a esta pasión. Por eso y por muchas cosas más que no puedo describir con palabras, le doy las gracias al Club Atlético Unión, por lo momentos regalados y por los que vendrán. ¡Felices 58 años, glorioso Azul de Rawson!



Por Ángel Alfredo Andrada

