Señor director:



Vivo en Medano de Oro, Rawson, soy docente en un establecimiento privado de Gestión Pública. Tengo una hija, y antes la enviaba al CENS de Pocito a que termine la secundaria. Cuando abrieron, en la escuela "Rosario Vera Peñaloza", el CENS Médano de Oro, comencé a enviarla a este último CENS, dado que me quedaba más cerca de donde vivo. Creí que solucionaba un tema de distancia, pero no, comenzó el calvario para mi hija y otros alumnos. En mi trabajo me pedían un certificado para completar datos de la Asignación Familiar, y me lo debía firma el director del CENS Médano de Oro. Fueron varias semanas de peregrinar para encontrarlo y nunca asistió a trabajar. Me fui a Educación a que alguien me firme el certificado y la Supervisora de los CENS, Marta Gallardo, defendió al director que no iba a trabajar, con el argumento que al ser lejos la escuela, tiene días que no va a trabajar. Yo digo, una escuela ubicada en calle 11 y América, Rawson ¿nadie la controla? Si durante más de un mes no fue ningún día a trabajar, ¿lo mismo le pagaron? Señor Ministro de Educación, es hora que controle al CENS de Médano de Oro. Ante esta situación de abandono, y de alta deserción escolar (empezaron 40 chicos en 1º año, hoy sólo quedan 5 alumnos), volví a enviar a mi hija al CENS Pocito. Qué lástima, el Gobierno le paga a un director sin ir trabajar.





Karina Kazzaro DNI 21.653.863

Profesora de Letras