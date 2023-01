Señor director:

A pesar de que estamos en pleno período de vacaciones y las actividades suelen no ser tan intensas como en el resto del año, me he llevado la sorpresa de encontrar en algunas dependencias de organismos nacionales colas de personas esperando que los atiendan. Las delegaciones de Anses que funcionan en la calle Tucumán entre 25 de Mayo y la Avenida Libertador, y la que está sobre calle Catamarca, entre Avenida Córdoba y calle Santa Fe, son sitios en los que habitualmente se juntan decenas de personas que esperan pacientemente en las veredas desde muy temprano en la mañana. Se que esas personas concurren por diversos temas de interés previsional o por ayuda social, pasando muchas horas a la intemperie esperando que los atiendan. En las primeras horas de la mañana la situación es pasajera, pero a medida que avanzan las horas la situación comienza a complicarse. No me quiero imaginar que ocurrirá a medida que transcurra el año con estos interminables trámites.

Susana del Carmen Vedia

DNI 18.937.921