Señor director:



Soy permanente lector de vuestro diario. Me encanta la Sección de Los Lectores Opinan, porque allí, los ciudadanos podemos expresarnos con total libertad. Siempre tratando cada tema con mucho respeto, señalando problemas y aportando soluciones. Es por eso que escribo esta carta para decir que en todas las líneas de colectivos, los choferes permiten que los pasajeros desciendan por la puerta de adelante, cuando en realidad es por donde se sube a la unidad. Mientras que la puerta de atrás está destinada para descender del vehículo. Esta situación se transforma en un caos cuando las personas bajan del ómnibus y aquellos que quieren subir no pueden. A veces esa situación se transforma en discusiones entre los usuarios. Creo que con solo poner orden y que los choferes no permitan que sus pasajeros bajen por la puerta de atrás, la situación sería controlada y evitaría problemas.





Griselda López DNI 45.910.178