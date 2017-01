Señor director:



Que gratificante es ver a los niños felices. Creo que la posibilidad de las colonias de vacaciones es una propuesta excelente. Esta tiene que ir acompañada por un cambio de mentalidad, que mire al futuro y que sea, no sólo más inclusivo, sino parte de la educación de los argentinos en general y de los sanjuaninos en particular. Es que estamos en épocas de vacaciones de verano. Y, desgraciadamente, no todos pueden irse de viaje para unos días de descanso.



En ese marco, hay muchas personas que trabajan por su cuenta y que no les alcanza para viajar a un destino "soñado'' para pasear. También hay obreros y empleados que por los mismos motivos no pueden gozar de estos beneficios.



Por lo dicho, creo que es necesario que desde nuestra Legislatura Provincial, se trate el tema de "Colonias de verano para la familia, para los estudiantes secundarios y universitarios''. Que se puedan aunar esfuerzos desde el Estado con el ámbito empresario y que éstos puedan tener algún beneficio por participar en apoyo de estas colonias.



Creo que es indispensable que las colonias de vacaciones tengan un fin educativo. Por eso es que propongo que se den charlas sobre familia, educación emocional, violencia de género, charlas sobre valores y de educación para la salud. Además de talleres vocacionales y aprendizaje de deportes, en especial aquellos que son de carácter olímpico.



Es indispensable que los poderes del Estado también funcionen en estas acciones que, verdaderamente, son de beneficio para la comunidad. Tomarse vacaciones está científicamente comprobado que ayuda al ser humano. Aún hasta el factor anímico hace que disminuyan enfermedades.



Es de esperar que nuestros gobernantes tengan la predisposición suficiente para encarar un proyecto de este tipo que sin dudas beneficiará la salud de todos los sanjuaninos y hará punta en el país. Debemos aprender para superarnos en este clima tórrido del verano sanjuanino.