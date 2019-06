Señor director:



Por lo general, en algunos lugares del centro sanjuanino suele notarse la presencia de perros callejeros muy dóciles, que no le hacen daño a nadie y también suelen recibir el cariño de los transeúntes. Estos animalitos que no fueron adoptados tratan de enfrentar las bajas temperaturas que presenta la temporada invernal sumergidos entre las hojas de los árboles que hacen las veces de colchón. Pero eso no basta. Algunos tuvieron la fortuna de que personas solidarias les colocaran abrigos para cubrir sus lomos. Ante esta situación, la compasión para con los animales de la calle se tiene que hacer notar. Es por eso que sería muy oportuno, poder colocarle mantas a estos perritos e incluso dejarles algo de comida, que tanto necesitan.



Maribel Sánchez DNI 41.891.819