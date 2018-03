Señor director:



El problema de competitividad de Argentina es enorme. Por más que se construyan las mejores rutas y aeropuertos, no seremos competitivos, porque el costo de cualquier producto o servicio argentino está formado por componentes que individualmente cuestan cuanto menos el doble que en cualquier parte del mundo.



Dicho esto, el problema de competitividad se resuelve modificando el tipo de cambio. Pero antes, se deben llevara cabo las medidas que impidan el traslado al precio.



Para impedir el traslado a precio de una modificación del tipo de cambio, se deben dar los siguientes pasos: 1- Pesificar la economía. Esto es, no permitir transacciones comerciales en ninguna otra moneda que no sea el peso. Ya se normalizó el Indec y esta herramienta está lista para ser usada, para mantener relaciones justas de productos y servicios con nuestra moneda. 2- Lanzar un plan antiinflacionario que premie con la rebaja de impuestos formales a quien cumpla con la pauta inflacionaria fijada por el gobierno. 3 - No emitir deuda en ninguna moneda extranjera. Luego de dar estos pasos, se debe modificar el tipo de cambio. De este modo, nuestro país, quedará posicionado como barato frente al mundo y se obtendrá el anhelado crecimiento económico, que es la base necesaria para eliminar el déficit, la pobreza, la inflación y el desendeudamiento.