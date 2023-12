Señor director:

Primero comenzaron a proliferar debajo de los puentes de Avenida Circunvalación, pero ahora ya se instalaron en la zona parquizada de esta vía ocasionando su deterioro y exponiéndose a incidentes viales. Son los puestos gastronómicos que si bien son una alternativa laboral para al gente desocupada, también son una competencia desleal. Estos puesteros trabajan sin pagar alquiler del espacio que usan, sin pagar impuestos por una actividad comercial, sin contar con las habilitaciones exigidas para dicha tarea. Tampoco pagan electricidad ni el agua que utilizan. Condiciones que no puede evadir quien trabaja en regla y con todas las de la ley. Pero, además de esta competencia desleal, estos puestos gastronómicos que parecen pequeños restoranes ya están ocasionando graves daños en el parquizado de avenida de Circunvalación. El calor de los parrilleros que usan para asar carnes y el traqueteo de los comensales que ocupan las mesas y sillas que instalaron en los espacios verdes están secando el césped. Están a la vista de todos, pero parece que no de las autoridades que permiten esta actividad que atenta contra los que se dedican al rubro gastronómico cumpliendo con todas las obligaciones. Esto sin contar con el peligro que representa estar en el área de una autopista. Es de esperar una solución favorable para toda la comunidad y no la de unos vivos.



Martina Ledesma

DNI 10.582.573