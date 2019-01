Señor director:



A veces, suceden noticias relacionadas con ataques de perros a personas de distintas edades. El problema es que mucha gente tiene perros; pero casi nadie sabe nada sobre ellos. Reiteradas veces comenté que cualquier perro no es para cualquier persona. Además dije que los problemas de perros, no son las razas, son el tamaño. No es lo mismo que me ataque un caniche, al cual le doy una patada y listo, a que me ataque un mastín del Cáucaso con ochenta kilos y enojado. Las mascotas son aquellas hasta 10 kg. La gente elige una raza fuerte, de gran tamaño, solo porque le gusta o para que cuide la casa. El tema es que difícilmente ese perro atacará a un ladrón. Lo más probable es que ataque al niño de casa o un amiguito de éste. Si mi problema es la seguridad contra robos, los perros de guardia y vigilancia, trabajan con un guía armado, que puede apoyarlos en caso de necesidad. Un perro no puede trabajar solo, no puede tomar decisiones. El 99% de los casos por los cuales me llaman por un problema de perros, el problema nunca es animal, sino el dueño. Tanto el Código Civil como el Código Penal, establece que los dueños serán responsable por los daños que sus perros puedan ocasionar a personas o cosas. No existen perros potencialmente peligrosos, existe propietarios peligrosos.



El perro tiene de un 25 a un 30% de carga genética, el otro 70% es lo que nosotros hagamos de ellos, lo que nosotros le enseñemos. Si adoptamos un bebé de dos meses, hijo de padre criminal y madre ladrona. Pero lo educo con respeto, educación, principios morales espirituales, con afecto y cariño. ¿Cuál es la probabilidad que ese niño cuando crezca sea delincuente? Ciertamente casi nula. Lo mismo sucede con los perros. Un perro es un ser vivo, siente y sufre. A igual que nosotros tienen necesidades básicas. Si yo las satisfago, el perro no ocasiona ningún problema. De lo contrario será problemático.



Los perros nacieron libres. Corren de 25 a 30 kilómetros por día. Nosotros lo llevamos a casa, en el mejor de los casos lo encerramos en un patio de tres por tres, le damos agua, comida y listo.



Un perro necesita salir a pasear dos veces por día todos los días, como mínimo, media hora cada vez.



Jugar dos veces por día todos los días, mínimo 15 minutos cada vez. Compartir tiempo con su dueño todo los días. Si no tiene tiempo, no tenga perrito.



Los propietarios que quieran tener perros de más de 10 kg. Deberían tener: * Una licencia, como para las armas. * Un perro grande (de cualquier raza) puede matar a una persona. * Para sacar la licencia debería tener un certificado psicofísico. * Psicológico para asegurar que estoy apto para tener un perro que tiene la capacidad de matar. * Físico para asegurar que mi contextura física puede controlar ese perro grande. * Deberían hacer un curso sobre cómo se educa, como se controla, como se tiene un perro de gran tamaño. * Y un seguro contra terceros, que cubra los daños que mi perro pueda provocar a cosas o personas o para pagar costas médicas y eventuales cirugías estéticas preparatorias. Además.... ¿Cuáles son según las estadísticas las razas de perro que más muerden? Los caniches y los chihuahua. Pero no salen en las noticias. Los perros son una responsabilidad, y quien decida tener uno debe ser responsable para cuidarlo.





Por Roberto D. Bastianelli Conductista canino