Señor director:



Debo señalar un inconveniente que se me ha presentado en el marco de esta nueva cuarentena que hemos iniciado en la provincia. Necesitaba un medicamento por lo que solicité por teléfono a la doctora que me atiende la receta correspondiente. Me dijo que la única forma que tenía de hacerla era haciéndola en el formulario y pasándomela luego por algún medio electrónico, en este caso whatsapp, que es el que permite más fácilmente enviar una foto. Hice imprimir la receta y me dirigí a la farmacia más cercana donde me dijeron que no podían recibir ese tipo de receta, ni siquiera exhibiendo el teléfono celular por dónde me la habían enviado. Para poder comprar la medicación tuve que movilizarme hasta un servicio de emergencia del que soy socia y pedir que me la transcribieran. Con esa nueva receta transcripta al fin en la farmacia me vendieron el remedio. Considerando que estamos en un estado de cuarentena Fase 1, donde se recomienda el menor contacto presencial posible, no es posible que exijan tener recetas tradicionales para comprar un medicamento que corresponde a una enfermedad crónica y que debe ser adquirido periódicamente. Hago la salvedad que en mi caso se trata de un remedio para tratamiento psiquiátrico y que pertenezco a la Obra Social Provincia que no contempla dentro de los remedios crónicos a los de esas patologías.