Señor director:



El Papa, en la audiencia a los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia, les ha reconocido su abnegado trabajo, ha recordado a tantos periodistas que todavía hoy mueren asesinados en el mundo en el desempeño de su profesión, y ha exhortado a los presentes a ser instrumentos de paz, no de odio; a construir y no a destruir; a proponer encuentros y no confrontación; a dialogar y a no monologar; a ser voz de los que no la tienen en lugar de hacerle el juego al que más grita. En definitiva, les ha invitado a comunicar el bien, la verdad y la belleza, y a ser con su entrega a una profesión tan hermosa, verdaderos mediadores que ponen sus talentos y capacidades de comunicadores al servicio del bien común.