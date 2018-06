Señor director:



Hace años que transito por las calles Caseros y Haití, a pocas cuadras del municipio capitalino, a tres de avenida Libertador, rumbo a la Feria Municipal. En esa zona nada ha cambiado. Existe un baldío que sirve para depósito de basura de todo tipo, que contamina el ambiente. No hay veredas, falta iluminación. Allí existen construcciones muy precarias edificadas sobre las veredas. Tampoco existen cunetas. Además de lo mencionado se notan otros graves detalles, que convierten en un estancamiento al progreso y una muy mala imagen que no condice con la retórica gubernamental, muchas veces "llena de éxitos'', que no se palpan en la realidad. Entre ellas se puede mencionar como el baldío, verdadera guarida de delincuentes, a metros de la "palmera de dos brazos'', sobre calle General Acha al 800 Norte, curiosidad disfrazada de "turística''. Esta y otras falencias hacen de Concepción, un lugar que espera la bendición de la urbanización, por parte organismos provinciales y de la Municipalidad de la Capital.