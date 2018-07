Señor director:



Los conceptos vertidos por el doctor Abel Albino durante el debate por el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo no deberían haber generado tanta polémica. Lo que ha dicho no es una mentira, simplemente se ha limitado a dar a conocer algo que pocos conocen como es el tema de la confiabilidad de los profilácticos. Además cada uno es libre de interpretar las investigaciones que existen y él se animó a revelar un dato que no todos manejan. Él no dijo que los preservativos no sirven para proteger del Sida, lo que dijo es que el virus del HIV es 500 veces más chico que el esperma y que si en ocasiones, quienes usan preservativos no han podido evitar un embarazo, entonces por deducción existe la probabilidad de que quienes utilizan ese elemento también pueden contraer la enfermedad.



Por estos días se lo ha calificado al Dr. Albino de la peor manera, tal vez porque hay gente a la que se le ha desmoronado la esperanza de que utilizando el preservativo estaban totalmente protegidos de contraer la temible enfermedad.



Esperemos que dejen en paz al Dr. Albino y que no utilicen sus conceptos para iniciar una cruzada que nada tiene que ver con el tema en discusión.





Leonardo Eugenio Pastor DNI 16.022.935