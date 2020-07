Señor director:



Durante el fin de semana largo tuve la posibilidad de viajar al departamento Iglesia. Allí fui a visitar parientes que hace tiempo no veía con motivo de la cuarentena. Dio la coincidencia de que también se abrió el turismo interno. Me dio mucha tranquilidad que la inmensa mayoría de las personas eran muy respetuosas de las medidas solicitadas por el gobierno. Es decir, el uso de tapabocas y la distancia social como premisas, entre otras como el uso de alcohol en gel, etc. Creo que los sanjuaninos, más allá de esta crisis sanitaria a nivel mundial, somos un pueblo que con buenas explicaciones, cumplimos con lo solicitado. No hace falta medidas tan chocantes como multas y hasta causas penales que conducen a prisión. Creo que una sociedad madura, educada y responsable sabe acatar las sugerencias de los profesionales y autoridades que tienen la responsabilidad de tomar decisiones que nos beneficien a todos por igual. Mis humildes felicitaciones para todos los sanjuaninos que se manejan con responsabilidad y respeto por sus semejantes ante esta emergencia.



Leonor Casillas

DNI 6.109.734