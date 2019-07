Señor director:



¿Quién quiere ser millonario? Hoy al hombre le faltan algunos dientes de la dentadura, expresa en el plato reluciente de la televisión, que no tiene trabajo y necesita el dinero con urgencia. Hace unos días fueron tres enanos, un ingeniero nuclear y un diseñador de prótesis 3D, todos buscan el dinero. En el programa original, (el de la película hindú ganadora del Oscar), sorteaban 20 millones de rupias, al cambio actual son unos 12 millones de pesos o 270.000 dólares. Lejos estamos de cuando Susana Giménez sorteaba 1.000.000 de dólares estadounidenses, al tipo de cambio de hoy 45.000.000 de pesos (45 millones). O cuando se sorteaban viajes alrededor del mundo en la TV vernácula. Épocas donde el salario promedio de argentina estaba en 1.000 dólares o 45.000 pesos y no los 230 dólares o 10.350 pesos actuales. El programa argentino de la era Macri sortea 2.000.000 de pesos o más o menos 45.000 dólares. Casi nadie llega y se llevan casi todos 100.000 pesos o 2.200 dólares. Es decir el salario promedio de un trabajador calificado de un mes, en un país del primer mundo. Tal vez en la Argentina de hoy, ser millonario implica, tener el salario de un obrero industrial de un mes de cualquier país de Europa o Estados Unidos. Cualquier tanguero añorante dirá que "todo tiempo pasado fue mejor''. Cuando la Argentina era de oro y no de oropel.