Señor director:



En estás últimas semanas DIARIO DE CUYO informó sobre distintos accidentes de tránsito. En algunos casos con víctimas fatales como también de heridos graves. Mi reflexión al respecto es que si bien podemos tener miradas desde distintos ángulos sobre los hechos, hay un denominador común que nos tiene que llevar a pensar seriamente a todos los sanjuaninos. En general no conducimos bien, por lo tanto debemos ser muy prudentes al momento de manejar cualquier tipo de vehículos, ya sea desde una bicicleta, pasando por autos, motos o un camión. Es necesario cuidarnos entre todos para poder hacer del tránsito un placer y no un momento de miedo, de no saber si nos vamos a encontrar con personas irresponsables al frente del volante en cualquier esquina.



Sergio Machado

DNI 11.802.383