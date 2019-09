Señor director:



Como todo los años en el mes de agosto en el Colegio Santa Rosa de Lima, se suele realizar una reunión con ex alumnas. Este año le tocó a mi promoción, ya que cumplimos 60 años de egresadas, conjuntamente con las de 25 años y las de 50 años. Me tocó hacer una reflexión de experiencias vividas en el colegio, ya que además, no solo habíamos cursado el secundario sino también la primaria. Entre esos recuerdos, tuvimos como libro de lectura "La Razón de mi vida", cuya autora fue Eva Perón. Todo ello hizo que nos formáramos en civismo con experiencia y aprender a reflexionar con diferentes realidades. Por ejemplo en primer año 1955 hubo muchos paros y nos eximimos con 4 (cuatro). Recordamos también al presidente Arturo Frondizi, que nos reconoce como colegios privados, lo cual hasta ese momento dependíamos de la Escuela Normal Sarmiento. Vinieron tiempos difíciles, con situaciones económicas complicadas con mucha remarcación de precios. Se parece al hoy. Pasado un tiempo volvíamos a una democracia, y no estábamos capacitados. Se funda en Buenos Aires una institución "Conciencia", cuyo objetivo era que el sujeto tenga conocimiento de sí mismo y noción de juzgarse así mismo. La Conciencia de la ciudadanía es la conducta de un ciudadano en un sistema democrático donde la persona afirma sus derechos y sus deberes. Su objetivo como institución es promover y divulgar los principios de la forma de vida republicana mediante el estudio y enseñanza de la Constitución. Esta institución también formó sede en San Juan de la cual soy cofundadora. Teníamos muchas actividades, entre ellas, entregábamos folletería para los jóvenes. Fue en aquellos momentos un trabajo cívico importantísimo por lo que habíamos pasado muchos años sin democracia y nuestro fin era capacitar al Ciudadano en Democracia y marcar la diferencia entre poder y autoridad. Las elecciones las ganó Raúl Alfonsín.