Señor director:



El pasado 25 de mayo tuve la oportunidad de conocer a una pareja de condición humilde, con tres niños. Justo estaba con mi familia al lado de ellos, mirando el desfile alusivo a esta fecha patria tan especial para todos los argentinos. Los niños eran menores de 10 años. Me llamó la atención cómo miraban de manera inocente y sorprendidos los edificios y tanta gente en el festejo patrio. Entonces le pregunté a su mamá. ¿De dónde vienen? Me dijo, "de Iglesia". Entonces nos pusimos a charlar, sin ni siquiera presentarnos por nuestros nombres. Había algo en común, somos de la misma tierra, amamos a nuestra patria y tenemos la esperanza de un futuro mejor.



Ella me contaba que sus niños no conocían hasta ese momento la ciudad de San Juan. Esto, debido a que muchas veces, los recursos económicos no dan como para venir de paseo y conocer la capital de su provincia.

Entonces, luego de que disfrutáramos del desfile cívico-militar, nos despedimos. Me quedé pensando.



Creo que es muy importante que los sanjuaninos que viven en departamentos alejados y quizás en localidades de bien tierra adentro, tengan la posibilidad de conocer "su" capital, la de todos los sanjuaninos.



De alguna manera, se debería instrumentar la concreción de este sueño. Es decir, conocer Capital y Gran San Juan para muchos comprovincianos que les es muy difícil llegar y alojarse por unos días. Creo que con la buena voluntad de organismos públicos como empresas privadas, esto se puede concretar. Debemos integrarnos y que nuestros hermanos que viven en localidades alejadas, sepan y conozcan que aquí en la ciudad, los esperamos con los brazos abiertos.