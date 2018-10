Señor director:



La prestigiosa revista "The Lancet'' ha publicado una investigación que ofrece un preocupante panorama global sobre el consumo de alcohol. Cada año se producen en el mundo dos millones ochocientos mil fallecimientos por causas directamente atribuibles al alcohol. Su consumo ocupa el séptimo lugar en la lista de principales factores de riesgo de muerte prematura y enfermedad; el riesgo más importante si tenemos sólo en cuenta a la población de entre 15 y 49 años. Sabemos la incidencia que tiene especialmente entre los jóvenes, que cada vez acceden a consumir en edades más tempranas. Pero, como se subraya en la investigación, esta circunstancia debe tenernos aún más alerta para tomarnos muy en serio la educación en asuntos como el ocio sano y saludable, y no caer en la tentación de zanjar el tema de creer que consumir sólo un poco no es malo.