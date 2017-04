Señor director:



Se ha hecho costumbre, pese al delito que oculta, cobrar "peaje'' a los vehículos que no salen de la provincia, en la estación fitosanitaria de la Difunta Correa. Esta semana, con el tema de la fiesta de "San Expedito'', las colas de autos eran enormes. Y, es que a pesar de no haber salido de la provincia, obligaban a pagar la desinfección y controlar el baúl del auto en busca "de no sé que cosa''.



Ante mi queja, el empleado cómplice, me respondió que eran órdenes que tenían, que me quejara al Gobierno.

Digo yo, ¿es que el sentido común estará fuera de moda? ¿Hasta cuándo insistirán con estas maniobras los días de gran afluencia de visitantes a la Difunta Correa o San Expedito?. Si por lo menos usaran lo recaudado para limpiar los respectivos oratorios que son basurales, con baños mugrientos y que parecería que los empleados miran para otro lado. Todo ante una desidia total.