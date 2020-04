Señor director:



La pandemia que se vive en el mundo nos ha modificado nuestra manera de vivir. En esta carta quiero referirme tan sólo a la situación en nuestra provincia. Me parece que los ciudadanos debemos respetar lo que las autoridades han decidido en cuestiones sanitarias. De todas maneras, creo que hay detalles que deberían aceitarse para evitar demoras innecesarias para quienes debemos concurrir a trabajar. Ayer tuve que pasar por tres controles policiales. En cada uno me pidieron la autorización para transitar, documento y lo que corresponde. Al pasar un control, me parece bien. Pero al segundo, la misma situación y al tercero se repetía la rutina. Hasta que le dije al policía, si tenía algún papel que dijera que ya había pasado sendos controles policiales. La respuesta fue negativa. A eso apunta esta breve carta pública. La policía debería expedir una constancia con horario, firma y sello de la autoridad a cargo de cada control para evitar pérdida de tiempo a los trabajadores que concurrimos a nuestras labores. Esta situación también es contraproducente y causa demoras que podrían solucionarse.