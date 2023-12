Señor director:

Leyendo las páginas de vuestro periódico, una noticia me impactó y me emocionó también. Se trata de la Copa de Clubes campeones DIARIO DE CUYO, que, con 32 equipos de toda la provincia, se iniciará el 14 de enero próximo. Es, sin dudas, el campeonato más federal del fútbol argentino. La idea de unir social y deportivamente a los sanjuaninos, mediante la fraternal competencia deportiva que brinda el fútbol, fue de un hombre con visión de futuro y con un gran amor por esta tierra. Me refiero a Francisco Salvador Montes, quien fuera director de este medio tan prestigioso y tradicional de San Juan. Este empresario vio la forma de unir los puntos extremos de la provincia en un partido de fútbol, conocerse y trabajar en todos los aspectos por la provincia. Es por eso que ver en la cancha un equipo sarmientino contra un iglesiano o un vallisto con un ullunero, y así sucesivamente, hizo que el fútbol de los departamentos creciera, a tal punto, que en la actualidad es un prestigioso torneo donde se pueden ver figuras deportivas con alto nivel con un gran apoyo popular en toda la provincia. De esta manera, el deporte sirve para unir cada vez más a mis comprovincianos. Además, San Juan necesita de estos hombres como "Don Francisco", tal como lo conocían todos los sanjuaninos. Enero será para disfrutar de la Gran Copa de Campeones DIARIO DE CUYO.