Señor director:



No hay excusas por más calor que haga. Desde hace muchos años que la empresa Energía San Juan se encarga de la administración, mantenimiento y cobro por el servicio eléctrico, pero los sanjuaninos vemos muy pocas obras de infraestructura eléctrica.



Con este preámbulo, me estoy refiriendo a los cortes de energía que a esta altura del siglo XXI, no se pueden tolerar. Ya no sólo se corta la luz cuando corre viento zonda o una brisa. Ya no sólo se corta si llueve. También se corta en pleno verano, porque hace calor.



Lo del 31 de diciembre fue una excusa echarle la culpa de los cortes al calor. Un fundamento que merece el más enérgico repudio, no sólo de nosotros, los ciudadanos, sino también del gobierno.



Creo que las autoridades provinciales, en quienes los sanjuaninos depositamos nuestra confianza para que gobierne de la mejor forma, tiene que tomar cartas en el asunto. Los ojos de todos los sanjuaninos están observando.