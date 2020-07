Señor director:



La cuarentena que estamos practicando ahora y que es por causa del coronavirus nos está enseñando, dicen, una nueva forma de vida o que de ahora en más, el mundo será distinto. Este aislamiento, que tanto nos cuesta, nos hace meditar. Yo por ejemplo pienso que los Decretos de Necesidad de Urgencia, llamados DNU, son buenos por su implementación para casos urgentes. ¿Cuántas cosas no haríamos por miedo a multas. No quiero decir que somos "hijos del rigor'', sino "temerosos''. También creo que en los Geriátricos, deberían ser autorizados, siempre y cuando, posean cámaras de TV en todas las habitaciones, como se estila en autoservicios y otros comercios. De este modo habría mayor seguridad. Soy una persona de edad, llamada ahora "de riesgo''. Tal vez me asusta todo este adelanto tecnológico en medio de la pandemia, pero debemos aprovecharlo para nuestro bien.