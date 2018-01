Señor director:



En relación a la nota publicada en Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO sobre la utilización de una moderna máquina cosechadora de semillas me parece oportuno hacerles llegar el comentario sobre otra máquina cosechadora que se está fabricando en Mendoza y corresponde a un invento mendocino.



La máquina puede verse en funcionamiento en un video que se encuentra en el sitio de internet https://www.youtube.com/watch?v=PKVV2Fgxyr4.



A este equipo lo hemos denominado "equipo agrario de cosecha", ya que es aplicable a diversos frutos que posean sistemas de conducción de parral o espaldero. Estos equipos no tienen precedentes ya que en la actualidad en lo que a uva se refiriere, existen dos métodos de recolección: el tradicional en tacho o cajas y la cosecha mecánica, para la cual hay que tener en cuenta que se debe preparar la conducción del fruto, se debe quitar la lucha antigranizo completamente y se debe cambiar gran porcentaje de palos ya que la maquina los rompe o los afloja.



Con este desarrollo estos problemas no existirán. Será conveniente para los cosechadores porque mejora su labor, no teniendo que correr más con el tacho en la espalda. Acorta los tiempos de recolección, brinda la posibilidad de trabajar en la temporada las 24hs y no se debe sacar la lucha antigranizo. Los equipos se adaptan a la finca y no al revés como con las cosechadoras mecánicas.



Todos estos tips son de suma importancia ya que reducen costos y con la situación turbulenta por la que atraviesa el mercado vitivinícola en la actualidad, es un punto clave para que el productor siga

siendo competitivo y/o sustentable.