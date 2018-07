Señor director.



Es una felicidad muy grata contar con grandes amigos en nuestras vidas. En ellos encontramos la comprensión y la complicidad para llevar adelante la aventura de vivir. Desde muy pequeño mi padre me dijo, "si cosechas buenos amigos, siempre tendrás dónde refugiarte cuando la vida te golpee o te ponga a prueba". Creo que ha sido el mejor consejo que me dieron en la vida, ya que desde ese momento me dediqué a cultivar amigos. A lo largo de todos estos años he logrado conseguir algunos amigos de "fierro", como les digo yo. Que están en las buenas y en las malas. Aunque algunas veces aparecieron en mi vida esos falsos amigos que sólo estuvieron conmigo por interés y por tratar de sacarme lo poco que yo tenía.



Ahora sé distinguir muy bien quién se acerca a mí en busca de una sincera amistad y quién no.