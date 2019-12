Señor director:



Me dirijo a usted y por su intermedio pido que se haga conocer lo que estamos padeciendo, tanto los jubilados como empleados en actividad, en lo que respecta al coseguro ATE. Nunca nos faltó medicamento alguno. Sin embargo, desde que asumió la nueva comisión, tenemos problemas de abastecimiento de los mismos. Esto nos obliga a peregrinar en otras farmacias y sin tener descuento del coseguro (ATE). Esta situación nos preocupa, porque no podemos comprar todos los medicamentos, en especial los de tratamientos prolongados. Los empleados de ATE nos dicen que la falta de los mismos se debe a que no se les paga a las droguerías y por ello debemos sufrir nosotros las consecuencias. Quiero destacar que nuestras quejas las reciben los empleados de ATE Farmacia. Ellos escuchan nuestros reclamos y son los que dan la cara en lugar de los responsables.