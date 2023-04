La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) lamentó la aprobación en el Senado de la Ley de Alcohol Cero al volante, que elaboró e impulsa la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del Ministerio de Transporte, y reiteró su planteo de la necesidad de un abordaje integral. "Frente a una problemática compleja se necesita un abordaje integral, profundo, y no parcial, como plantea esta ley que sólo propone modificar un artículo". "Estamos convencidos de que este no es el camino, sino que por el contrario es una medida comprobadamente ineficiente e inviable que, además de no ofrecer una solución a la problemática de la siniestralidad vial, afectará las libertades individuales y dañará al sector gastronómico argentino, al enoturismo y a la industria vitivinícola, una actividad económica generadora de empleo de calidad que está presente en 18 provincias argentinas", aseguró la entidad público-privada.