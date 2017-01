Señor director:



El avance de la tecnología en la telefonía va llegando a las manos del pueblo. Cada vez con más complicaciones para la gente adulta. ¿Quién defiende a los abusados de pagar indiscriminadamente gastos producidos por mensajes, etc.?



Tengo un teléfono antiguo, pero siempre me están diciendo que no tiene crédito para navegar. Hoy lo cargué y a la hora de haber realizado esta carga, no tenía crédito. Y no lo había usado al teléfono.

Los otros días pensaba en esto y llegué a la conclusión que soy pobre y no tengo poder adquisitivo para adquirir uno de esos nuevos celulares.



Un teléfono celular es muy importante en las manos de un trabajador, porque es una tarea más para llevar a cabo su tarea. Pero no se puede gastar la ganancia diaria en mantener la comunicación al día.

Ojalá, algún día, podamos disfrutar de la tecnología, sin tener que dejar los ojos en un banco o financiera.