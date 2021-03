Señor director:



Hace unos días, un lector se refirió al caos vehicular en la zona comprendida por calle Paula Albarracín de Sarmiento y Sargento Cabral, ex Coll. Ambas arterias tienen un intenso tránsito y no hay ningún dispositivo electrónico (semáforo) que permita controlar el flujo de vehículos, lo que genera numerosos inconveniente tanto a los conductores de todo tipo de rodado como a los peatones que necesitan pasar de un sitio a otro de esas calles. No puede ser que lo único que se ha colocado en ese lugar, en el que limitan los departamentos Capital y Rivadavia, sea un derivador de tránsito improvisado con pequeños postes verticales que en ocasiones son tocados por los vehículos. El problema no es nuevo, lleva décadas y tiende a agravarse a medida que las actividades comienzan a reanudarse progresivamente después de los períodos de cuarentena producto de la pandemia del coronavirus. Una rotonda de mejor concepción o la colocación de un semáforo de cuatro tiempos podría aportar una solución a este cruce.



Marcelo Gómez

DNI 23.978.024