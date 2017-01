Señor director:



Agradezco la publicación en la sección Realidad de mi artículo titulado "¿Manipulación histórica?", ayer miércoles, referido al Bicentenario del Cruce de los Andes y en particular a la "Columna Cabot", que según notas aparecidas en un diario mendocino, habría partido desde esa provincia y no desde San Juan como todos sabemos.



Ante la posibilidad de que se trate de errores históricos o manipulación de datos, señalo a continuación las fuentes que he consultado, las cuales no dejan dudas acerca de la formación y desplazamiento de la "Columna Cabot" en San Juan.



Estas fuentes y bibliografía son: 1- La extensa instrucción de San Martín a Cabot está en: Comisión Nacional del Centenario. Documentación del Archivo de San Martín. Volumen III, páginas. 303, 304 y 305. Buenos Aires, 1910.



2- Landa, Augusto. Dr. José Ignacio De La Roza. Documentación Histórica Volumen I, páginas.81. Talleres gráficos del Estado. San Juan, 1940.



3- Marco del Pont, Raúl. El Mariscal Casimiro Marcó del Pont. Páginas. 122 y 123. Accurzio Impresor, 1952.

Agradezco el espacio concedido por DIARIO DE CUYO para reiterar los hechos como realmente ocurrieron.