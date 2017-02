Señor director:



Cuando veo imágenes de los "expedicionarios", que van hacia el denominado "Cruce de los Andes", me despierta una sana envidia. Sí, porque me encantaría hacer ese recorrido que hizo nuestro Libertador y Padre de la Patria, junto a sus valientes soldados del Ejército de los Andes. Es por eso que me permito, con todo respeto, solicitarle al gobierno de la provincia, que haga los esfuerzos necesarios, junto al Ministerio de Turismo y agencias de turismo sanjuanininas, para hacer de este "Cruce" una actividad inclusiva durante los próximos años en la estación de verano.



Es más, estoy absolutamente seguro de que cada tour se puede financiar fácilmente, porque somos muchos los sanjuaninos y argentinos en general, que les gustaría conocer ese camino histórico. Además, la travesía sirve y servirá para reflexionar sobre lo que habrían sentido nuestros héroes anónimos que combatieron al mando del General José de San Martín.



Sería maravilloso que se haga este viaje. De esa manera también generaría ingresos a la provincia, además de sentir más profundamente el orgullo de ser sanjuaninos y argentinos.