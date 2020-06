La imagen televisiva era una novedad hace 55 años. El fútbol fue centro de atracción, como en épocas actuales.



Allá por la década de 1960 las publicidades de las bebidas espirituosas o aguardientes reflejaban una tremenda competencia. Decían: "Gran Lacrado Peters, la sabiduría del tiempo"; "Otard Dupuy, en la edad está la diferencia" y "Shumir, bueno es el brandy cuando el brandy es bueno". El 13 de junio de 1964, se enfrentaban por la fecha 4 del Campeonato, el local Colón Junior y Boca Juniors de Rawson. En aquella gélida tarde, que coincidía con los 402 años de la fundación de San Juan, la cantina del local tenía en el Shumir, fabricado por Bodegas Graffigna, el caballito de batalla para los aficionados locales o visitantes que buscaban mitigar el frío reinante con una copita del licor que provenía de la uva moscatel. Por la gran demanda, el brandy se terminó y como se acercaba el entretiempo, el encargado del negocio, Manolo Corral le pidió al hoy empresario, Jorge Pelayes, por entonces un niño, que trajese de su casa, ubicada a unos metros, unas botellas de la bebida. Cuando Pelayes llegó a destino, se detuvo azorado frente al flamante televisor "Doverman", y la imagen no era "Cisco Kid", ni "Los Jinetes de MacKenzie" ni "Temple Houston". Sin embargo, le parecieron familiares las imágenes ondulantes y poco nítidas de los frondosos eucaliptus detrás de un arco, sumado a siluetas muy parecidas a Managua, Ovejero o Irrazábal y Orellano .Cuando el pibe regresó nadie le creyó; fue un testigo histórico, casi sin saberlo. Luego los hechos darían fe a su versión. Sobre el final del partido preliminar, había ingresado el taxi 073 conducido por Juan Palacio, un Valiant II, que transportó a Alberto Rodríguez, Luis Chirino y los precarios medios técnicos de Canal 8, la televisora fundada por Jorge Enrique Estornell el 2 de mayo de 1964 y que apenas tenía 40 días. Los ayudaron con la logística el técnico de Radio Colón José Rocha y el cineasta chileno Reynaldo Mattar. Este encuentro fue el primero que se televisó en San Juan. A manera de señal de prueba, salió al aire en directo sin sonido. No existen copias, ya que el video recién apareció en 1969. Toda la programación de Canal 8 eran películas o series enlatadas; recién a partir de 1966 comienza a producir. Para grabar se pasaba de formato cine a formato televisión sin sonido mediante un revelado y se comentaba al momento de salir al aire. Este hito televisivo dio lugar al mítico "Show de los Deportes", de Carlos Meni, por el que pasarán Juan Carlos Palma y Horacio Lucero entre otros. El resultado del partido es anecdótico: Ganó Colón 2 a 1. La crónica de DIARIO DE CUYO dijo que fue un mal partido de fútbol. Frío como aquella tarde, olvidable en su desarrollo. No obstante, marcó el comienzo de las transmisiones televisivas y tuvo a sus protagonistas como actores principales, que con esta recopilación han sido rescatados del olvido , al igual que el emblemático Shumir.

Por Sandra Alaniz

