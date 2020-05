Señor director:



Luego de una exhaustiva instrucción de la causa, el Dr. Matías Parrón, a cargo del Quinto Juzgado Correccional, dictó sentencia sobreseyendo a los profesionales doctores Federico Antequeda, Federico Bazán y Paola Miers, quienes no incurrieron en delito alguno, en el juicio penal iniciado con motivo del aborto cometido a una adolescente el pasado 26 de agosto de 2018. La sentencia referida tuvo en cuenta todos los hechos de la causa y se ajustó estrictamente a derecho. No obstante ello, según surge de lo publicado en medios de comunicación, la fiscal Silvina Gerarduzzi, apela sentencia, acusando de parcialidad al Juez. Al referirse a la resolución que recurre, la fiscal sostuvo que el magistrado hizo una "valoración parcializada" de las pruebas, que tuvo una "interpretación errónea del derecho" y que en pasajes de la resolución fue contradictorio. Sin embargo, las expresiones de la fiscal no pueden ocultar los hechos. Quedó probado durante el proceso que el aborto realizado a la adolescente embarazada en la madrugada del 26 de agosto, fue practicado en forma irregular. Producida toda la prueba, el juez, analizó el testimonio de todo el personal que estuvo de guardia en la noche en que se llevó a cabo el aborto en el hospital Dr. Guillermo Rawson, concluyó en que existieron las irregularidades denunciadas por los profesionales y avaladas por la documental. Todo lo denunciado fue cierto y consta, que se adulteró la documentación sensible a registro y se procedió a realizar un aborto, desoyendo el Comité de Maltrato que indicaba la elevación judicial, derivando a la madre al Juzgado de Menores con intervención de la asesora. Adicionalmente, el aborto fue realizado conociendo que la madre de la adolescente revocó por escrito el consentimiento a la práctica abortiva. Lo escandaloso en este caso, no fue el actuar de los profesionales, llama la atención la singular persecución judicial y mediática hacia los doctores Antequeda, Bazán y Miers. Lo que omite decir la fiscal Gerarduzzi en sus declaraciones a la prensa, es que, por encubrir un posible delito, fiscalía se dedicó a perseguir judicialmente a las personas que denunciaban las irregularidades descriptas, en lugar de dedicarse a investigar el verdadero accionar ilícito. La fiscal falta a la verdad cuando dice que se denunció un aborto, ya que Antequeda, Bazán y Miers denunciaron las irregularidades en el procedimiento. La misma fiscal Gerarduzzi declara en DIARIO DE CUYO el día 17 de mayo de 2020 que los implicados denunciaron que se llevó a cabo un aborto ilegal, ya que no existió una causa que lo justificara. Es lamentable el accionar de fiscalía para omitir datos relevantes en la causa e instar a la persecución. Quedó también demostrado que los únicos responsables en divulgar datos y violar la intimidad del caso, fue fiscalía. Por los dichos de la Dra. Salanitro, directora del Hospital, se reunieron el día sábado y decidieron en conjunto entre fiscalía y Salud Pública realizar el aborto intempestivamente, porque había que hacerlo rápido. También quedó demostrado para el Juez que no le realizaron los controles de rutina, poniendo en peligro la salud de la adolescente. Fiscalía actuó comprometiendo la regularidad y eficiencia de la Función Pública del Poder Judicial, la fiscal trata de ajustar la verdad con argumentos tendenciosos, falaces y pueriles generando una causa ideológica sin sustento legal. Lo que es evidente, es que existe una persecución a quienes defienden la vida, incluido a los magistrados que dictan sentencias ajustadas a derecho. El verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más vulnerables. Una sociedad verdaderamente inclusiva es la que avanza sin dejar a nadie atrás.



Leonardo Pantano

Ola Celeste San Juan

Asociación Civil

Decreto 0358 -MG 2020

Abogados por la Vida - San Juan

Asociación Civil