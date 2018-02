Señor director:



En esta temporada de verano se nota aún más la presencia de cuidacoches en cada fiesta popular. Los sanjuaninos se han expresado hasta el hartazgo sobre estas personas que, en su mayoría, actúan presionando a los automovilistas para que les paguen por el "servicio" de cuidar un automóvil. Muchas veces se los ve "trabajar" delante de efectivos policiales. Ante esto, desde hace años, se puede observar el silencio oficial. Muchos políticos aducen que "hay que dejar que la gente trabaje". De acuerdo. Pero bajo la ley y no fuera de ella. Los sanjuaninos no queremos que se "importen" modas de Buenos Aires en la que estos personajes extorsionan a las personas con tarifas para cuidar los vehículos, caso contrario se les hace daño a los rodados. A las autoridades les pedimos que no permitan que el delito se haga parte de lo "cultural". Queremos una sociedad en paz. Gracias.