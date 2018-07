Señor director:



En los tiempos que corren, el cuidado que debemos proporcionar a nuestros mayores se ha incrementado por diversos motivos. No sólo hay que protegerlos de las enfermedades que los acechan en esa etapa de sus vidas, sino que también hay que preservarlos de los inescrupulosos que, como los ven viejos, pretenden abusarse de ellos estafándolos o robando sus pertenencias, en ocasiones mediante acciones muy violentas que no se justifican ya que las personas de mucha edad no están en condiciones de defenderse o agredir a sus atacantes.



Hace unas semanas me enteré de una señora que fue brutalmente agredida en un robo. La señora fue encerrada en una habitación después de pegarle y dejarla media moribunda.



Estos ataques son inadmisibles y deberían ser severamente sancionados al detectarse a los autores de las agresiones.



Pido que las autoridades policiales pongan un poco más de atención en favor de la gente mayor. Todos conocemos donde vive gente anciana y podemos acudir en su asistencia.