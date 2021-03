Señor director:



Como usuario del servicio de agua potable que presta una unión vecinal quiero hacer la siguiente reflexión: la entidad a la que pertenezco se ha caracterizado por una muy buena administración de los recursos y por haber pagado el servicio mayorista en tiempo y forma. Todo esto ha contribuido a que los vecinos nos acostumbráramos a ser cuidadosos con el uso del agua lo que ahora no es sólo una virtud, sino una necesidad imperiosa.



La gente que no depende de una unión vecinal para contar con agua potable no conoce lo que es extremar los cuidados para no consumir más de los necesario. Creo que ahí tenemos una clave que las autoridades podrían considerar y tratar de transmitir la misma filosofía de consumo para lograr entre todos un mayor ahorro del agua que disponemos.

José Carlos Guzmán

DNI 16.036.992