Señor director:



A pesar de estar en pleno invierno, pronto llegará la época en que hay que comenzar a tomar medidas para que los árboles inicien un nuevo ciclo dentro de su proceso de crecimiento y desarrollo. Así como cada uno de nosotros preparamos en nuestras propiedades la tierra abonándola o incorporándole nutrientes para que las plantas y los árboles crezcan frondosos, sería conveniente que los municipios implementen algunas campañas para fortalecer el arbolado público.



Se habla de colocar riego por aspersión o mejorar las redes de cunetas, pero no hay que olvidarse que no vendría mal pensar en abonar o incorporar nutrientes a cada uno de los ejemplares con el objeto de mejorar el tamaño y el color de sus hojas. Por años, los árboles de la vía pública no han recibido ningún tratamiento especial y, por el contrario, han sido sometidos a brutales podas que no han sido, precisamente, en formación sino que los han deformado mutilándolos o evitando que crezcan en forma saludable. La referida campaña de mejoramiento del arbolado público es una acción que puede ser implementada con la colaboración de los frentistas, es decir que todo el peso de esta acción no debe caer sólo en el municipio correspondiente.