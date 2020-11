Señor director:



Al observar la evolución de los acontecimientos que suceden en nuestra sociedad por causa del Covid-19, el se llega a una conclusión terminante y a la vez difícil de cumplir para muchas personas. Se trata de un estricto cuidado personal para evitar contagios y a la vez no contagiar a los semejantes, en caso de haber adquirido el virus. Yo no basta con cuarentenas y quita de libertades públicas. A medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta que el estado no nos puede cuidar como si fuéramos sus hijos, porque no los somos. Debemos ser respetuosos y disciplinados para cuidar nuestra salud personal, como así también la de nuestra familia y con nuestros actos responsables los del resto de la población. Es decir que debemos hacer un pacto tácito y a la vez concreto entre todos los ciudadanos para implementar en nuestras vidas las recomendaciones que nos puedan hacer los organismos sanitarios. No sabemos cuánto durará esta situación y menos aún si las tan promocionadas vacunas podrán ser la solución a este problema. Lo que si sabemos es que la responsabilidad de evitar contagios es de todos nosotros.



Ramón Ochova

Poeta - Periodista