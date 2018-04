Señor director:



Buenos días, me es grato poder agradecer y felicitar al gobierno provincial. He aquí el por qué de mí agradecimiento: Dadas las circunstancias por la que estoy pasando, me encuentro con un Servicio de Urgencia del Hospital Rawson, que sinceramente, me quito el sombrero de ver semejante obra, sin decir una palabra, el agente de salud nos brindó todo tipo de información. Para que todo saliera muy bien, me quedé encantada por ver la organización con que se maneja, es un cambio que era necesario. Mil gracias a todo el personal que con su sonrisa y predisposición atienden en este nosocomio. Es en verdad, una nueva visión de lo que uno como ser humano necesita para ser atendido. A los médicos, enfermeros, guardias de seguridad, guardia policial, personal de limpieza, mis felicitaciones por cuidar su espacio de trabajo. Creo que sin lugar a duda este espacio es lo que se necesita para seguir cuidando la salud.