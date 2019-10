Señor director:



En distintos barrios del Gran San Juan se pueden observar mascotas sueltas en la calle. Me refiero a los perros. Creo que no se tiene conciencia de los riesgos que corren tanto animales como personas, en especial niños y ancianos ante la reacción de un animal. Hace unos días, en el Barrio Fuva, de Capital, me sorprendió como dos canes de raza callejera me ladraban cuando caminaba por la vereda, al punto tal que casi me muerden. El susto fue grande. Busqué ayuda tocando timbre en una casa, pero nada. Quiero aclarar que los perros tenían collares. No culpo a los animales. Sólo quiero alertar, por medio de esta carta a los propietarios de perros, que cuiden a los animales en beneficio de todos.