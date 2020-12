Señor director:



Como lector del diario de todos los sanjuaninos, como lo es DIARIO DE CUYO, quiero felicitarlos por darle impulso a la provincia y sobre todo a una industria que tiene todo para crecer y que involucra a la gran mayoría de mis comprovincianos como lo es el turismo. Sabido es que antes de la pandemia, esta actividad deja cifras multimillonarias en distintos lugares del mundo. También sabemos que San Juan tiene mucho potencial al respecto. Sin embargo, hay detalles que todavía no se logran erradicar, como lo es el abuso en los precios. En ese sentido, hace unos días, un piloto de automovilístico de Mendoza se pronunció al respecto de manera pública. Dijo que "los precios para alquilar una cabaña eran más caros que alquilar un departamento en Miami, incluso más costoso que en la costa argentina''. Con eso quiso expresar que así no se puede atraer turismo. Quizás los visitantes vengan una sola vez a la provincia y no regresen por estos motivos. Creo que este es un tema muy importante en el que los prestadores de servicios turísticos deberían charlar, como también todos los sanjuaninos deberíamos reflexionar. Es que los turistas hacen un esfuerzo económico para poder llegar a nuestra provincia. No es que sean millonarios y haya que "sacarle la mayor cantidad de plata posible''. Esa acción es delictiva, es una estafa. Por lo tanto, si queremos que nuestra provincia sea próspera gracias al turismo, debemos tratar bien al visitante. De esa forma, sabremos que vendrá, recomendará a San Juan como destino vacacional y sobre todo, se ampliará el abanico de fuentes de trabajo.



Marisol Banegas

DNI 15.292.036